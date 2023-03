Sonede : Suspension de 15 agents de service clientèle pour détournement présumé de 5.000.000 kmf

Le directeur général de la société nationale de l’exploitation et de distribution de l’eau (Sonede), Soundi Goulam, a pris une décision radicale en suspendant 15 agents de service clientèle soupçonnés d’avoir détourné plus de 5.000.000 kmf. Ces employés ne figuraient pas dans la liste des employés de la Sonede, et une femme proche du directeur général est également impliquée dans cette affaire, selon une source proche du dossier.

Après un audit interne, le directeur général a pris des mesures fermes contre les employés impliqués dans ce scandale financier. Tous ont été renvoyés et une enquête a été ouverte pour savoir si d’autres personnes étaient impliquées. Le directeur général a également convoqué en urgence tout le personnel de la Sonede et a exprimé sa frustration face à cette affaire qui nuit à la réputation de l’entreprise.

Le phénomène de la corruption sévit dans de nombreux pays africains, et les Comores ne font pas exception. Bien que le pays ne figure pas dans le top 20 de l’indice de perception de la corruption (IPC), les sociétés d’Etat et l’administration publique sont touchées par ce fléau. Cette affaire est donc un signal d’alarme pour les autorités qui doivent renforcer la lutte contre la corruption.

Cette affaire de détournement de fonds à la Sonede est un scandale qui doit être pris très au sérieux. Les autorités doivent faire tout leur possible pour que les responsables soient traduits en justice, afin de mettre fin à ce fléau de la corruption qui mine l’économie et la société comorienne. La transparence et l’intégrité doivent être des valeurs essentielles pour toutes les entreprises et institutions publiques, si le pays veut atteindre son objectif d’émergence d’ici 2030.