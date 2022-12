SOMMET USA – AFRIQUE: Azali prépare son fils à la succession

[ SOMMET USA – AFRIQUE ] — Le Président de la République, AZALI Assoumani, participe ce 14 décembre 2022 au Sommet des dirigeants des États-Unis et de l’Afrique, à Washington D.C.

Convoqué par le président américain, Joe Biden, ce deuxième sommet après celui de 2014, a réuni une cinquante de Chefs d’États et de Gouvernement africains, ainsi que des officiels de l’Union Africaine, pour parler paix, sécurité, santé, économie, environnement, ou encore leadership des jeunes.

Les États-Unis veulent réaffirmer leur intérêt pour l’Afrique, et leur volonté de mettre l’accent sur l’importance des voix du continent sur la scène internationale. Plusieurs annonces ont été faites, notamment un financement de 55 milliards de dollars pour l’Afrique sur les trois prochaines années, ou encore la prolongation jusqu’en 2025 de l’accord AGOA, visant à faciliter les exportations africaines vers les USA.

Pour participer à ce grand rendez-vous, le Chef de l’État a fait le déplacement accompagné d’une forte délégation, comprenant le Ministre de l’intérieur, le Ministre des Affaires Etrangères, le Conseiller Privé, le Vice-Président de l’Assemblée Nationale, le Directeur Général de la Santé, le Président de l’UCCIA, ou encore le Gouverneur de la Banque Centrale.

Beit-salam

Please follow and like us: