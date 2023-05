Sommet Arabe: Dr kariliha fustige L’Absence du Président Comorien.

Dans un récent tweet, Dr Karihila a exprimé son admiration pour le Roi Salman bin Abdulaziz et le Prince héritier MBS, saluant leur invitation et la réussite du Sommet Arabe à Djeddah. Il a prié pour que leurs efforts favorisent une plus grande réconciliation parmi les nations arabes et islamiques, promouvant ainsi la paix, l’harmonie, la sécurité et la stabilité. Il a évoqué leur sagesse en tant que dirigeants et prié pour leur protection divine.

Cependant, un second tweet de Dr Karihila a critiqué l’absence du président comorien, Assouman Azali, lors du sommet de Djeddah. Il a déclaré que la justification de la présence du président à la réunion du G7 au Japon, en sa qualité de président de l’Union africaine, ne correspondait pas à la profondeur des relations entre l’Arabie Saoudite et les Comores, et ne servait pas non plus les intérêts comoriens.

Selon Karihila, l’absence d’Azali était un signe de soumission et d’obéissance aux ordres de Paris, allant jusqu’à suggérer que la déclaration finale du sommet n’avait pas condamné l’opération Wambushu en cours à Mayotte en raison de cette influence. Cette déclaration, selon lui, serait un manquement aux intérêts des Comores.

Saïd Hassan oumouri