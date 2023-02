Sommet annuel de l’Union africaine I Ouverture de la 42ème session du Conseil exécutif de l’UA

Les travaux de la 42ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine sont ouverts depuis mercredi, 15 février à Addis-Abeba. Chaque année, la commission de l’UA organise ce conseil auquel prennent part les ministres des États membres, des responsables des organes mais aussi des partenaires. L’objectif de cette grande réunion est de définir l’ordre du jour, les projets de décisions, et déclarations à examiner lors de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, dont la 36ème session débutera le samedi 18. Quant à la session qui a commencé hier, plusieurs points sont à l’ordre du jour : le rapport d’étape sur l’établissement et l’opérationnalisation de l’Agence africaine des médicaments, l’accélération de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) ou encore le rapport d’évaluation du premier plan décennal de mise en œuvre de l’agenda 2063. Mais pas seulement. Comme à l’accoutumée, le bal cérémonial a été donné par le président de la commission, Moussa Faki Mahamat. Le diplomate tchadien a, dans un premier temps, appelé l’assistance à observer une minute de silence en hommage aux victimes du terrible séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, début février dont le bilan provisoire fait état de plus de 30.000 morts et de centaines de milliers de blessés et de sans-abris.

Les activités que le conseil aura à passer au peigne fin n’ont pas été épargnées par les difficultés apparues sur le plan sanitaire, économique, a reconnu le président de la commission. Des mutations qui, selon lui, sont en partie responsables des différents phénomènes apparus sur le continent ces dernières années. C’est le cas des changements inconstitutionnels, la progression du terrorisme pour ne citer que ceux-là. Sur le plan sécuritaire, Moussa Faki a souligné les efforts déployés par l’institution pour faire régner la paix. «Au soudan où je suis revenu il y a deux jours, nous avons établi le mécanisme tripartite avec l’Igad et les Nations Unies lequel en dépit de la force des interférences extérieures dans les affaires de ce pays, a contribué de façon significative au progrès vers un nouvel accord inclusif et consensuel», a énuméré le tchadien. En Éthiopie, s’est-il félicité, la réconciliation est à son activité, grâce à l’implication de l’organisation.



Dans la région des Grands Lacs, foyer de tensions, deux initiatives ont été lancées pour sortir de la crise la Rdc en proie à des violences dans sa partie orientale où des milices et groupes rebelles continuent de semer la terreur. L’un de ces mécanismes déployés par l’Union africaine pour ramener la paix à l’Est du Congo, est présidé par l’ex président kenyan, Uhuru Kenyatta. Pour l’heure une force militaire est envoyée sur place. Au Mali, tout comme au Burkina Faso, deux pays qui sont dirigés par des juntes militaires, le président de la commission de l’Ua a salué les résultats encourageants observés pendant sa visite dans ces pays et appelle à un réel élan de solidarité africaine et internationale en faveur de ces deux États suspendus de l’Union Africaine jusqu’à l’organisation d’élections. Ce mercredi, les ministères des Affaires étrangères ont en plus de la cérémonie échangé en huis clos pendant plus de trois heures. Mais aucune déclaration n’a été faite. Présent lui aussi à l’instar de ses homologues, le chef de la diplomatie comorienne, Dhoihir Dhoulkamal, a estimé qu’il était tôt pour faire le point sur l’évolution des travaux de façon générale. En ce qui concerne les rapports soumis au conseil, seul celui du Comité des représentants permanents (Corep) a été approuvé à l’unanimité, a révélé le ministre.

Abdou Moustoifa