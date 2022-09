Signature un accord de défense entre les Comores et la Tanzanie

Voyage du Délégué à la Défense [suite et fin]

La visite du Délégué à la Défense Son Excellence Youssoufa Mohamed Ali se termine par la signature avec son homologue Tanzanien l’honorable Dr. Stergomena Lawrence Tax, Ministre de la défense, d’un accord de défense et de coopération militaire entre l’Union des Comores et la République unie de Tanzanie, dans la nuit du Vendredi 09/09/2022.

M.Youssoufa Mohamed ALI (Belou), délégué à la Défense de notre pays a négocié et signé ce protocole d’attente en matière de défense et de sécurité et renforce la coopération déjà existante entre les deux pays. Preuve s’il en est de l’excellence des relations entre Daresalam et Moroni.

C’est un acte de portée politique majeure dans la mesure où Dar es salam est apparue aux yeux de l’opinion comme étant le refuge principal de la plupart des politiques en rupture de bancs avec le régime du président AZALI ASSOUMANI.

Rappelons qu’un gouvernement dit de transition qui se prétend être seul légitime à gouverner le pays fut installé et aurait son siège à Daresalam. L’accueil chaleureux qui est réservée à la délégation comorienne présidée par SE. Ministre Youssoufa Mohamed Ali à son arrivée au NGOME par les autorités Tanzanienes est l’illustration parfaite du contraire de ce que veulent nous faire croire les opposants au président Azali sur un prétendu soutien affirmé du régime Tanzanien à leurs manoeuvres politiciennes.

Avant la signature de cet accord, un mot de bienvenue est prononcé par Mme la ministre Dr. Stergomena Lawrence Tax en présence de hauts fonctionnaires de son cabinet. Elle a rappelé les liens éternels et profonds qui unissent nos deux peuples insistant que cet acte qu’elle est en passe de poser avec Le ministre Belou est la juste continuité de ce qu’ont commencé nos enciens pour renforcer les relations de nos deux pays frères et amis. En réponse le ministre Belou a pris la parole pour remercier la ministre de la défense est son cabinet ainsi que toutes les différentes autorités présentes. Il a demandé à Mme la ministre de transmettre les salutations de Son Excellence Azali ASSOUMANI Président de l’Union des Comores à sa sœur son Excellence Maman Samia Hassan soulouhou Présidente de la République Unis de Tanzanie.

Il a montré à la ministre l’intérêt qu’il porte à la signature de cet accord tenant compte des menaces géopolitiques dans la zone, qu’on doit réunir les forces pour les combattre.

Le ministre Youssoufa a en fin remercié son homologue pour l’hospitalité qui est réservée à lui même et à sa délégation pendant leur séjour en Tanzanie. Après quoi, Les deux ministres et leurs délégations respectives ont partagé un Moment de convivialité et d’échanges avec des représentants du ministère de la justice, des affaires étrangères dd l’intérieur et des renseignements généraux. À son départ, le délégué à la Défense a eu le plaisir de se voir accompagné jusqu’à l’aéroport par son homologue Dr. Stergomena Lawrence Tax qui lui a souhaité bon voyage.

Service communication