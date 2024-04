Sénégal : Le président Bassirou nomme Sonko comme Premier ministre dès son entrée en fonction

Dans une annonce aussi rapide qu’attendue, le nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a désigné Ousmane Sonko, le leader du parti Pastef, en tant que Premier ministre. Cette nomination, dévoilée dans un décret signé mardi soir, confirme les spéculations préélectorales et marque le début d’une nouvelle ère politique au Sénégal.

«Dans les prochains jours, je mettrai en place mon premier gouvernement. Il sera composé d’hommes et de femmes de valeur et de vertu. De Sénégalaises et Sénégalais de l’intérieur et de la Diaspora connus pour leur compétence, leur intégrité et leur patriotisme », avait préalablement promis le président lors de son discours sur X.

La nomination d’Ousmane Sonko en tant que Premier ministre est donc la première étape de cette promesse. Cependant, le véritable test réside désormais dans la composition du gouvernement, où Sonko est appelé à proposer des membres qui incarnent les valeurs de compétence, d’intégrité et de patriotisme évoquées par le président.

Dans les coulisses du pouvoir, les observateurs politiques scrutent avec attention les choix à venir de Sonko, cherchant des indices sur la direction que prendra le nouveau gouvernement. Avec une formation gouvernementale attendue dans les prochaines heures, l’attention se porte sur la capacité de Sonko à rassembler une équipe qui répondra aux attentes de la population sénégalaise et fera face aux nombreux défis qui attendent le Sénégal.

Misbah Saïd