Séisme au Maroc : 820 morts et 672 blessés dans la province d’Al Haouz

Le vendredi soir restera gravé dans la mémoire des habitants de la province d’Al Haouz au Maroc, car c’est à ce moment-là qu’une secousse tellurique dévastatrice a frappé la région, laissant derrière elle un lourd tribut en vies humaines et en destruction. Selon un bilan actualisé du ministère de l’Intérieur marocain, le séisme a fait 820 morts et 672 blessés, dont 205 grièvement touchés.

Les statistiques de cette catastrophe naturelle révèlent l’ampleur de la tragédie : 394 âmes ont été perdues dans la province d’Al Haouz, 271 dans la province de Taroudant, 91 dans la province de Chichaoua, 31 dans la province de Ouarzazate, 13 dans la préfecture de Marrakech, 11 dans la province d’Azilal, 5 dans la préfecture d’Agadir Ida Outanane, 3 dans le Grand Casablanca, et 1 décès tragique dans la province de Youssoufia. Ces chiffres poignants témoignent du lourd tribut payé par différentes régions du pays.

Lors d’un point de presse, le Secrétaire général à la Direction générale des Affaires intérieures au ministère de l’Intérieur a apporté des informations essentielles sur les efforts déployés pour faire face à cette tragédie. Les Forces armées royales, les autorités locales, les services de l’ordre et les équipes de la protection civile dans les préfectures et provinces touchées ont rapidement mobilisé tous les moyens d’intervention disponibles. Leur mission est double : fournir une aide essentielle aux survivants et évaluer les dégâts considérables causés par le séisme.

La solidarité et l’unité sont au cœur de la réponse à cette catastrophe. Les Marocains se rassemblent pour soutenir les victimes, que ce soit en offrant de l’aide, des dons ou simplement en exprimant leur compassion. Les autorités locales, les forces de l’ordre et les équipes de secours travaillent sans relâche pour coordonner les opérations de sauvetage et fournir des secours médicaux d’urgence aux blessés.

Misbah Said