Sécurité sanitaire des aliments: Des sacs de farine «impropres» saisis au centre douanier de Moroni-Port

La farine ne figure pas parmi les produits sensibles mais elle se détériore à cause des conditions de stockage non conformes, mais également à la durée d’importation et à la qualité. L’inspecteur sanitaire des aliments de l’Inrape, Malida Abdel Kader, insiste sur l’importance de renforcer le contrôle des aliments importés.

L’inspection des produits alimentaires de l’institut national de recherche pour l’agriculture, la pêche et l’environnement (Inrape) a saisi, au centre douanier de Moroni Port, environ trois conteneurs de farine qui “demeurent impropres à la consommation”, selon un inspecteur sanitaire des aliments de l’Inrape.



Dans un entretien accordé à Al-watwan hier, lundi 22 août, Malida Abdel Kader a fait savoir que d’autres quantités ont été retrouvées dans des boulangeries et magasins de ventes et/ou de stockages à Moroni. “Certaines propriétaires ne savaient pas que leurs produits étaient périmés. Heureusement qu’ils font totalement confiance à nos inspections, ainsi ils ont suspendu leurs activités”, a-t-il rassuré. Initialement, la farine ne figure pas parmi les produits sensibles mais, à en croire l’inspecteur, elle se détériore à cause des conditions de stockage non conformes, mais également à la durée d’importation et à la qualité. Ainsi, Malida Abdel Kader insiste sur l’importance de renforcer le contrôle des aliments importés, “surtout les plus consommés, afin d’éviter des risque liés à la santé publique”. Actuellement, selon notre interlocuteur, certains produits consommables n’ont pas des dates de durabilité minimales. “C’est ainsi que nous exigeons les conditions efficaces d’entretien des produits”, a-t-il insisté.

L’humidité dans les lieux de stockage

Parlant des causes principales de la détérioration des produits, l’inspecteur évoquera l’humidité dans les lieux de stockage. “C’est cela qui forme les insectes nuisibles et dangereuses pouvant être des facteurs de cancer et de toxines provoquant des accidents cardiovasculaires”, a-t-il fait savoir.En tout cas, Malida Abdelkader tient à rassurer quant à la nouvelle méthode d’inspection qui se conforme, selon lui, aux réformes de la sécurité des aliments, lesquelles consistent “à faire des contrôles profondes de chaque produit en analysant les taux de risques pouvant apparaitre depuis la production à la consommation”.

Hamidou Ali / Alwatwan