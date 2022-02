Sécurité civile: Le président promulgue la loi améliorant les conditions de travail des agents

Le chef de l’Etat, Azali Assoumani, a signé le décret n°22-011/Pr portant promulgation de la loi n°21-27/Au du 28 décembre 2021 portant statut des personnels de la société civile en Union des Comores”, mardi dernier. “Je me réjouis de cette nouvelle, le président de la République que je remercie beaucoup a confirmé encore une fois qu’il est un homme de parole et d’action. Il nous a promis qu’il le fera et il a fait”, a déclaré dans un entretien accordé à Al-watwan, le directeur général de la Dgsc, Tachfine Ahmed.

Un mois après son adoption à l’unanimité par les députés, la loi portant statut des personnels de la sécurité civile en Union des Comores a été promulguée par le chef de l’Etat. La “loi n°21-27/Au du 28 décembre 2021 portant statut des personnels de la société civile en Union des Comores”, lit-on dans le décret N°22-011/Pr, signé mardi dernier.

Dans un entretien accordé à Al-watwan, le directeur général de la sécurité civile, Tachfine Ahmed n’a pas caché sa satisfaction. Pour lui, c’est la meilleure chose qui illumine l’année 2022. Il a remercié le chef de l’Etat et le ministre de l’Intérieur “Je me réjouis de cette nouvelle, le président de la République que je remercie beaucoup a confirmé encore une fois qu’il est un homme de parole et d’action. Il nous a promis qu’il le fera et il l’a fait, et de poursuivre : “je tiens aussi à remercier et à saluer les efforts de notre ministre de tutelle Mahamoud Fakridine”. Le lieutenant-colonel Tachfine Ahmed a aussi parlé de ce qu’il faut faire maintenant pour mettre en œuvre les dispositions de la nouvelle loi. Il a montré que “la grille salariale fera l’objet d’un décret du président. Nous avons déjà travaillé sur l’établissement de la grille salariale des personnels mais nous devons savoir que même après le décret, il faudra attendre jusqu’à l’adoption de la loi des finances rectificative 2022 lors de la session d’avril”.

Adopté, promulgué et après ?

Le patron de la sécurité civile a évoqué la pénibilité du travail de ses employés. Tachfine Ahmed a dévoilé le salaire de base de son personnel. “Le salaire de base de nos agents est de 40.000 francs. Un salaire minable avec des agents qui ont des familles à nourrir”. Le directeur général de la Dgsc espère doubler le salaire de base actuelle sur la nouvelle grille. “La nouvelle grille doit prendre en compte la pénibilité de l’emploi. C’est un métier à risques. On espère doubler le salaire de base actuelle”, souligne-t-il. Le patron de la sécurité civile prévoit un salaire de base de “75.000 francs à 80.000 francs”, soit le double. En plus de la grille salariale, il projette des “Primes de qualifications”. Il a aussi parlé des indemnités de fonction des agents qui seront affectés dans les autres îles. “Les agents qui seront affectés dans d’autres îles bénéficieront des indemnités en fonction de leurs situation familiales” dit-il.

Chamsoudine Saïd Mhadji / Alwatwan