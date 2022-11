Scandale : Monsieur Le Directeur Général de la SONEDE

Opinion citoyenne :

Pendant que la population comorienne, plus particulièrement celle résidant dans la capitale, se plaint ces derniers temps de la pénurie d’eau, chez moi à Hankounou 1, on comptabilise une 10aine d’années de pénurie. C’est à peine qu’elle bipe à l’aube dans la fontaine du quartier. Les plus chanceux sont ceux qui se réveillent vers 05 heures du matin et qui suivent le Jama’an du Subh. Sont encore plus chanceux, ceux qui ont la grande gueule et capables de se disputer leur tour.

Rentrer chez soi avec un max de 03 bidons de 20 litres chacun, pour des familles disposant, chacune, de 3 enfants au minimum, c’est vraiment le top. Pire encore, ils peuvent attendre ensuite, 02, 03, 04, 05 jours pour voir venir cet Eldorado et faire de nouveau, la ruée vers l’eau…r.

Pendant que nous autres attendons éternellement que M. Miracle frappe à nos portes, nous sommes condamnés soit à acheter les camions citernes avec leurs prix de plus en plus exorbitants, sinon les bidons de 20 litres d’eau chacun, dont le prix unitaire est passé de 200 à 250 Kmf.

Ne pensez pas que nous sommes à Koh Lanta ou à Nkoda Dziwa. Nous sommes bel et bien à Moroni, la capitale des Comores. Au lieu de nous soucier pour notre cher riz (chéri) qui se fait de nouveau désirer, nous pleurons pour ce produit tellement basique: l’eau.

Déjà, même pour l’acheter maintenant comme nous l’avons toujours fait depuis une 10aine d’années, je le répète encore une fois, ça devient problématique. A peine un véhicule de vente d’eau s’approche dans le quartier, ça devient la fête à Hankounou 1… pour ne pas dire, le Hayassa…

Eh oui… C’est incroyable mais vrai!

Et pourtant, nous sommes bel et bien au 21e siècle et nous visons la lune, oubliant la terre.

Monsieur le DG, je n’ai jamais cru au père Noël, de par mes croyances religieuses, renforcées par mon âge, n’étant pas née de la dernière pluie. Mais j’ose espérer que cette fois-ci, à l’aube de 2023, le père Noël va apparaître chez nous, en nous procurant de l’eau.

C’est tout simplement mon vœu anticipé.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma parfaite considération.

Mme Loulou Saïd Issilam

Citoyenne comorienne assoiffée