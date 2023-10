Scandale : Djibril vole dans une boutique à Dubaï pour habiller ses enfants

Une histoire à la fois invraisemblable et choquante secoue actuellement les comoriens dans réseaux sociaux. Le prédicateur religieux et influent figure des réseaux sociaux, Djibril, se retrouve au centre d’une controverse inattendue après une sortie shopping dans la ville de Dubai, en compagnie de ses enfants.

Les faits remontent au 30 août dernier, lorsque Djibril a fait une visite dans une boutique de luxe à Dubai, voisine de celle du commerçant comorien, Hassane, originaire de Salimani. Selon les témoignages, Djibril aurait sélectionné plusieurs articles d’une valeur estimée à environ 800 euros. Sa liste de courses comprenait des articles pour ses enfants, qui étaient en vacances à Dubai, ainsi que des articles pour lui-même.

La situation a pris un tournant inattendu lorsque Djibril a prétendu avoir oublié sa carte bleue pour régler ses achats. C’est à ce moment-là qu’il aurait appelé Hassane pour lui demander de venir à la boutique afin de confirmer sa réputation d’homme honnête et bien connu, et ainsi garantir qu’il reviendrait pour payer sa dette.

Cependant, Djibril n’a toujours pas répondu aux appels et aux messages du commerçant. Cette absence de réponse a laissé le commerçant dans une situation compliquée et il a pris la décision d’aller porter plainte. Il a également décidé de publier les photos de Djibril dans la boutique en compagnie de ses enfants.



