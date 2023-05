Scandale autour de l’intrusion du maire sur les biens de la veuve Grimaldi

L’affaire de la succession des biens de Jacques Grimaldi fait à nouveau surface, provoquant un véritable tollé. Le maire de la capitale s’est présenté mardi dernier sur le terrain appartenant à Mina Fanna, l’héritière de Jacques Grimaldi, sans aucun mandat. Une intrusion qui n’a pas été du goût de Me Mohamed Nassur Said, avocat de Mina Fanna, et qui n’a pas hésité à dézinguer le maire devant les médias mercredi dernier.

L’avocat a vivement réagi à cette visite non autorisée du maire sur les biens de la veuve Grimaldi, situés à côté de la banque centrale. Me Mohamed Nassur Said met en avant deux éléments essentiels pour appuyer ses arguments. Tout d’abord, il affirme qu’il n’y a pas eu d’expropriation et que la décision rendue par la cour suprême prime sur l’arrêté interministériel.

Cependant, Me Mohamed Nassur Said indique que s’il y a eu expropriation pour cause d’utilité publique, ils sont prêts à négocier une indemnisation afin d’évaluer la situation. Selon lui, cela n’a jamais été fait jusqu’à présent.

L’avocat affirme que la visite du maire, justifiée par l’arrêté interministériel, est totalement illégale. Il déplore le fait que des individus violent les décisions rendues par la justice, remettant ainsi en question l’autorité de celle-ci. Il souligne également que Jacques Grimaldi était un avocat et un comorien, car il possédait la nationalité comorienne.

Dans la foulée, l’avocat rejette l’idée selon laquelle il faudrait reprendre les biens comme s’il s’agissait d’une colonie. Il insiste sur le respect de la mémoire de Jacques Grimaldi, qui a servi le pays pendant de nombreuses années. Parmi ses actions en faveur du pays, il a accepté une remise de dette qu’il doit récupérer auprès des gouvernements précédents. De plus, il a fait don d’une partie de ses biens à l’État comorien. Me Mohamed Nassur Said s’interroge sur les motivations de certaines personnes qui cherchent aujourd’hui à s’approprier les biens de Jacques Grimaldi sous prétexte qu’il était français. Selon lui, cela ne peut pas être acceptable.

Yousra Mmadi