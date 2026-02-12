Scandale à Moroni, dix personnes jugées dans une affaire de prostitution présumée

L’audience d’hier au tribunal correctionnel de Moroni s’est déroulée dans une atmosphère lourde. Dix personnes étaient appelées à comparaître, sept femmes d’origine malgache et trois hommes dont deux Comoriens. Elles et ils sont poursuivis pour prostitution, proxénétisme, fornication, outrage à l’ordre public et atteinte à la pudeur.
Interpellés le lundi 6 février à Moroni, les prévenus ont été présentés devant la juridiction correctionnelle. Le substitut du procureur a rappelé que les poursuites engagées par le parquet reposent sur plusieurs chefs d’inculpation et a demandé l’application stricte de la loi.
À la barre, les sept femmes, âgées d’une vingtaine à une quarantaine d’années, se sont exprimées timidement dans leur langue maternelle avec l’aide d’un traducteur. Toutes ont nié les faits. Elles affirment avoir été arrêtées chez elles, certaines en train de dormir, d’autres au moment du dîner. L’une d’elles assure avoir été interpellée alors qu’elle rentrait simplement à son domicile.
Les trois hommes poursuivis dans la même affaire ont également rejeté les accusations. Anchidine Izdine, père de famille, a expliqué avoir été arrêté à Malouzini alors qu’il allait chercher du pétrole. En larmes à l’audience, il a essuyé son visage avec ses vêtements.
Les avocats de la défense ont contesté les qualifications retenues et demandé la relaxe pure et simple. Le tribunal rendra sa décision le vendredi 13 février prochain.
