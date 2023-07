Scandale à Comores Télécom : L’affaire Nazra prend une tournure troublante

Dans un récent développement de l’affaire Nazra qui secoue la société d’État Comores Télécom, de nouveaux éléments font surface, soulevant des questions sur la transparence et l’équité des mesures prises par la direction. Alors que trente hauts cadres et agents ont été suspendus dans l’attente d’une enquête, il a été découvert que certains individus ayant également prêté de l’argent à Nazra n’ont curieusement pas été touchés par ces mesures. Parmi eux, trois noms ont été révélés : Hassanati Ali Abdallah, directrice informatique et nouvelles technologies, Zainab Madi Mnamdji, chef de département interco Voix et Data, ainsi que Youssouf Ahamada, chef de département Internet, de Mvouni, et proche du directeur général, qui lui sert même de conseiller.

Cette situation soulève de sérieuses interrogations quant à un possible favoritisme et à une application sélective des sanctions au sein de Comores Télécom. Pourquoi ces trois individus n’ont-ils pas été suspendus, alors qu’ils ont également prêté de l’argent à Nazra ? Pourquoi y a-t-il une disparité de traitement ? Les actes de Saïd Ali Cheyhane, directeur général de l’entreprise, soulèvent des doutes quant à sa gestion et à son impartialité dans cette affaire.

Ces révélations ne font qu’ajouter aux nombreuses questions sans réponse qui entourent cette affaire. Pourquoi certains agents ont-ils été exposés publiquement tandis que d’autres bénéficient d’une protection de la part du directeur général ? Les révélations à venir promettent d’éclairer davantage la situation en identifiant les autres agents qui n’ont pas été suspendus et qui bénéficient de cette apparente protection.

Comoresinfos a tenté d’obtenir une déclaration officielle de la part de la direction de Comores Télécom, mais jusqu’à présent, nos demandes sont restées sans réponse. Il est essentiel que les autorités compétentes, telles que le ministère concerné ou les organes de régulation, prennent ces allégations au sérieux et mènent une enquête approfondie et transparente afin de rétablir la confiance et d’assurer une justice équitable pour tous les employés de Comores Télécom.

Comoresinfos continuera à suivre de près cette affaire en quête de réponses et de révélations supplémentaires. Il est crucial que la vérité éclate pour préserver l’intégrité et la réputation de cette société d’État ainsi que la confiance du public envers ses dirigeants.



Soibah Said