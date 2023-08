Sayida Said : Une pionnière du yoga féminin aux Comores

L’archipel des Comores voit émerger une nouvelle tendance entrepreneuriale, portée par les femmes. Au cœur de cette révolution se trouve Sayida Said, une jeune entrepreneure dynamique qui, après avoir passé de nombreuses années à l’étranger, a choisi de revenir dans son pays natal pour y instaurer une culture du yoga. Son centre, baptisé « Yoga-time », est un havre de paix dédié au bien-être physique et spirituel.

Le yoga, plus qu’une simple activité physique, est pour Sayida un moyen de renouer avec soi-même. Il offre une échappatoire au stress quotidien, tout en renforçant le tonus musculaire, la flexibilité et en procurant une profonde relaxation. Mais les bienfaits ne s’arrêtent pas là. Les séances de yoga peuvent également contribuer à la perte de poids et renforcer la confiance en soi.

Le choix de Sayida de dédier son centre exclusivement aux femmes est audacieux. Les sessions se tiennent à l’hôtel Les Arcades, qui abrite également les locaux de sa société. En faisant le choix de revenir aux Comores et d’investir dans le bien-être de sa communauté, Sayida Said démontre une ambition et une détermination sans faille. Elle est une source d’inspiration pour de nombreuses femmes comoriennes aspirant à l’entrepreneuriat.

ANTUF Chaharane