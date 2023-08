Santé pour tous :Le projet de 22,5 millions d’euros pour transformer les soins de santé aux Comores !

Le vendredi 4 août dernier, à Moroni, le premier comité de pilotage du Projet d’amélioration de la qualité de l’offre de soins de santé aux Comores s’est tenu sous la présidence de la ministre de la santé, Loub Yakouti Attoumane, et de l’ambassadeur de France, Sylvain Riquier. Ce projet, d’une valeur de 22,5 millions d’euros, fait partie intégrante du plan de développement France-Comores, avec pour objectif majeur l’amélioration des services de soins hospitaliers grâce à un renforcement des infrastructures et des équipements médicaux.

Au cœur de ce projet ambitieux se trouve une volonté ferme d’améliorer la qualité des services de soins hospitaliers dans les cinq hôpitaux ciblés, à savoir le CHRI Fomboni, le CHRI Hombo, l’HP Domoni, l’HP Foumbouni et l’HP Mitsamiouli. Pour atteindre ces objectifs, le comité de pilotage s’engage à promouvoir les bonnes pratiques, aussi bien en matière de gestion hospitalière que de prise en charge des patients.

Lors de cette première session, les membres du comité examineront et approuveront les plans d’action et le budget pour l’année 2023. Ils se pencheront également sur le manuel de procédures du projet, un outil essentiel qui fournira les directives nécessaires pour une mise en œuvre harmonieuse et efficace des activités. La transparence et l’équité dans la gestion des ressources allouées seront également au cœur des discussions.

La ministre de la santé, Loub Yakouti Attoumane, souligne l’importance de ce projet et affirme qu’il représente une opportunité unique pour les Comores de transformer leur système de santé. Grâce à une Cellule de gestion compétente et soutenue par une assistance technique internationale spécialisée, ce projet vise à renforcer les capacités du système de santé et à garantir des soins de qualité accessibles à tous.

Le diplomate français, Sylvain Riquier, rappelle quant à lui l’engagement profond de la France envers le peuple comorien. Le financement à hauteur de 22,5 millions d’euros témoigne de cette volonté de renforcer les services de santé dans l’archipel. Le projet ODS se concentre sur le renforcement et le développement des infrastructures de santé, la formation des professionnels de santé, ainsi que l’accès aux soins pour les populations vulnérables. Pour la France, la santé est un droit fondamental, et cet investissement témoigne de la vision commune d’un avenir meilleur pour tous.

Le projet ODS ne se limite pas uniquement à l’amélioration des infrastructures. Il accorde également une attention particulière au renforcement des ressources humaines en santé. Des mesures concrètes seront prises pour la formation et le renforcement des compétences du personnel médical. De plus, une gouvernance et un pilotage du système de santé renforcés contribueront à une meilleure coordination intersectorielle et à l’élaboration de politiques de santé plus efficaces.

Soibah Said