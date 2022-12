Samuel Eto’o a assisté au mariage de son frère Said Ali Athoumani, il était habillé pour l’occasion d’une tenue traditionnelle.

Samuel Eto’o, président de la fédération Camerounaise de football aux festivités du grand mariage coutumier « MADJILISS » de SAÎD ALI Athoumani président de la fédération Comorienne de football, mardi 27 décembre 2022 à Moroni.

