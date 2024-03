Samia irosemane et Rédouane Bahache : soirée d’humour et de solidarité au Comores

Dans une atmosphère vibrante d’humour et de solidarité, le New Select à Moroni s’est illuminé sous les feux de la rampe ce samedi 16 mars, accueillant un spectacle de comédie unique en son genre. Samia Orosemane, Rédouane Bahache, et le Comores Comedy Club (CCC) ont offert une soirée inoubliable, marquée par le rire et l’engagement humanitaire.

La mission de ces artistes, bien au-delà de divertir, était de mettre en lumière l’importance du vivre ensemble, transcendant les barrières culturelles. Originaire de Tunisie, Samia Orosemane, et le Marocain, Rédouane Bahache, ont partagé la scène avec le CCC pour une cause noble : soutenir les personnes démunies aux Comores, en partenariat avec l’ONG Life.

Une réflexion sur le vivre ensemble

La soirée a été ponctuée de moments forts, notamment lorsque Samia Orosemane a partagé son désir de célébrer l’unité africaine, malgré les stéréotypes et les clichés. Vêtue de Wax et imitant des accents africains, elle a brillamment utilisé l’humour pour encourager l’amour et l’unité sur le continent.

Rédouane Bahache a, lui aussi, abordé le thème du choc des cultures en racontant son mariage avec une Congolaise, mettant en évidence les défis et les richesses de la diversité culturelle.

Une générosité sans pareille

Le public comorien, déjà familier avec l’humour de ces artistes, a répondu présent, soutenant généreusement la collecte de fonds. La soirée a permis de récolter environ 900 euros, partagés entre les artistes locaux et l’ONG Life, démontrant l’impact positif de l’humour au service de la solidarité.

Moments de complicité et d’engagement

La proximité des artistes avec leur public a été palpable, notamment lorsqu’ils ont partagé leur engagement aux côtés de l’ONG Life, rappelant l’importance de la compassion et de l’aide aux plus démunis. La distribution de cent quatre-vingt kits alimentaires à Mwali en est un témoignage fort.

Étoiles montantes et humour engagé

Parmi les moments marquants, Elyachourtu Mohamed du CCC a captivé l’audience avec son humour audacieux et touchant, prouvant que le rire peut aussi être un vecteur de messages profonds et constructifs.

Cette soirée au New Select a non seulement divertit mais aussi rappelé que l’humour et la solidarité peuvent main dans la main, créer des ponts entre les cultures et soutenir les initiatives humanitaires. Une preuve éclatante que le rire est, en effet, une langue universelle.

Saïd Hassan Oumouri.