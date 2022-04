Sambi passera t-il une onzième aide en prison ?

Emprisonné sans jugement depuis presque 5 ans, l’ancien président et prédicateur Abdallah Mohamed Sambi s’apprête à passer une onzième aïd en prison. C’est le cinquième mois de ramadan qu’il est privé de jeûner et déjeuner avec sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, ses frères, ses sœurs et ses amis. Ça fait 5 ramadan que ces fidèles élèves sont privés de ” ses darsa ” que ça soit à la grande-Comores ou encore à Anjouan.

Rappelons que cela fait presque 2 ans que des médecins ont montré la nécessité d’évacuer l’ancien président pour aller se faire soigner à l’étranger.

Le juge d’instruction avait même autorisé son évacuation mais le gouvernement s’est imposé et a refusé de lui accorder l’exécution de la décision du juge.