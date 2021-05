“Said larifou s’autoproclame t’il procureur de SA République?”

Contribution: Aujourd’hui c’est la énième fois que said larifou s’autoproclame investigateur des affaires non élucidées et osant accuser le gouvernement de l’union des comores commanditaire des crimes.said larifou joue le rôle d’un pyromane-pompier ?



Hélas je pense que les comoriens de la diaspora comprennent son jeu politique très dangereux et c’est la raison pour laquelle la majorité silencieuse le rejette.

Hélas,j’ai pensé que said larifou allait présenter son nouveau gouvernement en exil attendu pour le 26 mai 2021.Ainsi comme disait un vieux sage comorien ” OWUSIKU WA MWAMBA NDRABO KO HOMO HUSHA “.



Fakihi Mradabi vice-président du RDDC