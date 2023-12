Saïd Ali Chayhane sous le viseur : audit chez comores telecom susceptible de déboucher sur des poursuites judiciaires

Dans un tournant surprenant des événements au sein de la scène politique comorienne, Saïd Ali Chayhane, l’ancien directeur de Comores Telecom, a été démis de ses fonctions suite à sa tentative de candidature aux élections du gouverneur de l’île de la grande Comores. Allant à l’encontre des directives de son parti, le CRC, parti au pouvoir qui soutient un autre candidat, Ibrahim Mze, Chayhane a été écarté de la course au gouvernorat par la cour constitutionnelle et par la suite démis de ses fonctions en tant que directeur de comores telecom et radié du CRC .

Les analystes politiques interprètent cette série d’événements comme une sanction directe pour avoir contesté l’autorité du régime. Dans le sillage de ces actions, un audit a été ordonné au sein de Comores Telecom, comme l’indique une note officielle du Ministère des Finances. Les spécialistes anticipent que cet audit pourrait déboucher sur des procédures judiciaires à l’encontre de Chayhane, soupçonné de possibles irrégularités durant sa gestion.

Les regards sont désormais tournés vers l’issue de cet audit, car il pourrait non seulement ébranler les fondations de Comores Telecom mais aussi servir d’exemple pour ceux qui oseraient défier le parti au pouvoir. Il semblerait que le CRC soit déterminé à maintenir sa ligne de conduite, même si cela signifie sanctionner sévèrement l’un de ses membres rebelles.

ANTUF Chaharane