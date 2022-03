Route nationale 22 : Les travaux ont officiellement démarré ce mardi

Les travaux de réhabilitation de la Route nationale 22, reliant Mutsamudu à Sima (16 km), et de ses deux bretelles allant de Sima à Bungweni (3,5 km) et de Sima à Bimbini (5 km), ont officiellement démarré hier mardi 29 mars.

Une cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de la Rn22 reliant Mutsamudu à Sima a été organisée hier à Mjamawe, une des localités traversées par cette voie. Plusieurs membres du gouvernement, les représentants du Fonds saoudien pour le développement (Fsd), de l’entreprise chargée de l’ouvrage, Cgc (China Geo-ingeneering Corporation) ou encore de l’ambassadeur d’Arabie Saoudite en Union des Comores ont pris part à cette cérémonie. Des discours ont été prononcés, les invités ont un moment dansé au son du tari (chant et danse traditionnels anjouanais) des femmes, et des trophées ont été distribués aux ministres comoriens des Finances et de l’Aménagement du territoire, à l’ambassadeur et au directeur de Cgc par le représentant du Fsd.



“L’on termine aujourd’hui ce qu’on avait commencé il y a six mois”, a rappelé le ministre des Finances, Kamalidine Souef, avant d’adresser quelques mots en arabe à l’attention des représentants saoudiens présents. Pour rappel, une cérémonie consacrée à la signature du contrat de ce chantier, entre le ministre des Finances, celui de l’Aménagement du territoire et le directeur de Cgc, avait déjà été organisée à Mutsamudu le 27 novembre dernier, en présence du président de la République.



D’une longueur totale de 26 km, cette route et ses deux bretelles coûteront 6 milliards de francs comoriens et sont financées par le Fonds saoudien pour le développement.

Les travaux devraient durer 18 mois. Afretane Youssoufa, le ministre de l’Aménagement, a parlé d’un “pas supplémentaire dans notre politique de réhabilitation et de construction des routes conformément au Plan Comores émergentes”. Il a aussi adressé ses vifs remerciements au Fonds saoudien et aux autres partenaires des Comores qui apportent régulièrement leur soutien à la construction d’infrastructures routières, tels que l’Union européenne ou encore la République populaire de Chine. Un remerciement particulier a été adressé à la compagnie Cgc pour avoir accepté de “lancer les travaux sans les frais de démarrage”.



De son côté, le représentant du Fonds saoudien a eu un mot pour l’accueil “chaleureux” que le pays lui a témoigné, lui et ses compatriotes, et a dit transmettre les amitiés du gouvernement et du peuple saoudiens aux Comoriens. “L’Arabie Saoudite est prête à soutenir les projets de développement des Comores. Le Fonds saoudien pour le développement a, dès ses débuts, aidé les pays sous-développés à se relever”, a-t-il fait savoir. Quant à l’ambassadeur, Dr Attallah Zayed Al-Zayed, il a assuré à l’assistance que le roi d’Arabie Saoudite a décidé d’accompagner le Plan Comores Émergentes, porté par le chef de l’État et son gouvernement, annonçant même au passage “des projets phares à venir”.

Sardou Moussa / Alwatwan