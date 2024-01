Rohff s’élève fermement contre Azali et ses partisans suite aux élections Comoriennes.

Dans un message poignant diffusé sur les réseaux sociaux, le célèbre artiste Rohff a pris la parole concernant les récents troubles aux Comores suite aux élections présidentielles de 2024. Il critique sévèrement les artistes et sportifs comoriens qui, selon lui, se taisent ou adoptent un parti pris par opportunisme, délaissant la souffrance du peuple.

Rohff met en lumière ce qu’il considère comme de l’hypocrisie et de l’opportunisme de la part de certaines personnalités, qui n’agiraient que dans leur propre intérêt. Il dénonce les gestes humanitaires qu’il juge ostentatoires et non sincères, les qualifiant de vains et en manque de véritable compassion.

Le rappeur va plus loin en déplorant le manque de vrais leaders patriotes à la hauteur de figures historiques telles que Taki ou Ali Soilih. Il exprime un profond désarroi face aux violences et à l’indifférence, soulignant un manque de respect envers la nation et ses habitants. La jeunesse comorienne, selon lui, mérite mieux et ne devrait pas être trompée par de fausses promesses ou des actes médiocres.

L’appel de Rohff est un cri du cœur pour un changement, invitant à une prise de conscience collective et à l’action pour le bien de son pays natal. Il termine son message par un appel poignant à la notabilité et au respect, des valeurs qu’il juge essentielles pour l’avenir des Comores.

ANTUF Chaharane