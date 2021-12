RIDJA attaque le parti Juwa ” qu’avez-vous fait pour Sambi ?”

En conférence de presse cette soirée à paris, le président du parti Ridja est revenu sur le débat concernant son éventuel retour au Comores et les prisonniers politiques.

Pour lui, il n’est pas question de se rendre aux Comores sans une grande préparation : ” j’ai des responsabilités ici en France. On ne peut pas tout laisser et m’en aller aux Comores sans pour autant préparer le terrain ” a-t-il déclaré avant d’illustrer son raisonnement sur le cas de Sambi:” Sambi était ici. Il est parti aux Comores en 2018. Ça fait trois ans qu’il ne voit ni sa femme ni sa famille. Personne ne lève son petit doigt. le parti JUWA dit que c’est le plus grand parti politique du pays . Qu’avez-vous fait pour Sambi? Rien. Même les prières en sa faveur ne se font plus ” Ridja