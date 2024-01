Révélations choc sur la corruption et les manœuvres politiques au sein de l’opposition Comorienne

Dans un entretien récent avec Comores infos, Razida, un opposant de premier plan et membre de la coalition appuyant Salim Issa du parti Juwa, a abordé la conjoncture postélectorale aux Comores. Il a également partagé son point de vue sur les tactiques à envisager pour faire face au gouvernement actuel.

Cette discussion a mis en lumière deux révélations majeures susceptibles de bouleverser le paysage politique local.

Premièrement, l’opposant a dénoncé Abdallah Agwa, un militant et journaliste de l’opposition, souvent emprisonné par le régime d’Azali. Agwa est accusé de jouer en faveur du pouvoir, tout en ayant pris part à une faction de l’opposition qui refusait de participer aux élections.

Le deuxième point soulevé concerne des accusations graves à l’encontre du mouvement « Daoula Ya Haki » (Pour un État de Droit aux Comores). Ce mouvement politique, opposé au régime d’Azali, est aujourd’hui empêtré dans des affaires de corruption et de détournement de fonds. L’opposant interviewé révèle que, depuis sa création, le mouvement a sollicité des contributions financières importantes auprès de la diaspora, mais ces fonds n’ont jamais été utilisés pour soutenir l’union de l’opposition ou le front commun contre le régime dictatorial d’Azali. Il mentionne des écharpes vendues entre 20 euros à Moroni et en France, dont les coûts de fabrication variaient entre 6 et 7 euros, mais les recettes de ces ventes n’ont jamais été allouées au financement du mouvement.

L’opposant affirme détenir des noms de personnes impliquées dans ces malversations, mais choisit de ne pas les divulguer publiquement. Ces révélations risquent de secouer le paysage politique aux Comores et de remettre en question l’intégrité de certains acteurs de l’opposition.

ANTUF Chaharane