Réveil du Karthala : « Le volcan peut à tout moment revenir à sa situation normale »

Comme prévu, la réunion d’échange sur la situation du volcan Kartala a eu lieu ce lundi 29 août 2022 au siège de la sécurité civile. C’était l’occasion de faire l’évaluation et analyser la situation actuelle. Et selon le directeur général de la sécurité civile, le pays est toujours en alerte jaune et le volcan peut revenir dans son état normal.

Cela fait quelques semaines que le volcan le Karthala attire l’attention en donnant des signes de réveil. Depuis le 17 aout dernier, les autorités ont déclaré l’alerte jaune. Des réunions d’échanges sont mises en place par le gouvernement pour bien s’informer de la situation et surtout se préparer en cas d’une éventuelle éruption. Comme prévu, la réunion d’échange a eu lieu hier lundi 29 août au siège de la sécurité civile. C’était l’occasion de faire l’évaluation et de démontrer la situation actuelle concernant le volcan. Le directeur général de la sécurité civile affirme que le pays se retrouve toujours en alerte jaune. « Cela fait longtemps qu’il n’y a pas eu d’activité. Il y’a en fait des mouvements, et une activité inhabituelle. Mais cela ne veut pas dire qui va y avoir une éruption volcanique imminente. C’est une possibilité, non une certitude. Le Karthala peut dans deux jours ou une semaine revenir à sa situation normale », explique-t-il, avant d’ajouter que « dans le cas contraire, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour évacuer la population » des zones à risques.

En cas d’éruption volcanique, le colonel Takfine Ahmed montre qu’il y’aura cent mille personnes à évacuer. « Vous savez la difficulté de l’exercice, avec ces cent mille habitants. Si demain il doit y avoir une coulée de lave, on aura une lourde tache. Mais nous espérons ne pas en arriver là, dit-il. Certes, ça coule moins vite, ça laisse un peu de temps à faire dégager autant des personnes. Ce qui est sûr tous les moyens seront déployés pour mettre la population en sécurité ». Il ajoute que depuis deux jours un groupe d’agents de la sécurité travaillent pour recenser les véhicules de l’Etat qu’on peut utiliser en cas de besoin.

« Vu l’ampleur de la tache, ces véhicules ne seront pas suffisants. On aura l’obligation de réquisitionner d’autres véhicules des sociétés », indique-t-il. Et d’enchainer : « cela dépend aussi de l’endroit où l’éruption aura lieu. Il faut comprendre qu’en cas d’éruption, les routes peuvent aussi être détruites, elles seront plus ou moins accessibles. C’est pour cette raison que dans ce plan d’évacuation nous avons prévu une voie maritime. Là nous sommes en train d’identifier les sites qui peuvent abriter la population en cas de besoin ».

Nasssuf Ben Amad / LGDC