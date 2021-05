Retrouvailles entre le Gouverneur A Chamsidine et le personnel de Dar-Nadjah

Le lundi 10 mai 2021, le Gouverneur de l’Île Autonome de Ndzuwani SEM Anissi Chamsidine a, après son retour de Nairobi –Kenya, rencontré le personnel du gouvernorat.

La rencontre qui s’est tenue dans la salle de conférence avait regroupé le Cabinet du gouverneur, les Délégués ainsi que tout le personnel y exerçant.

Au cours de cette réunion, un bref compte-rendu des travaux réalisés lors de son évacuation sanitaire lui a été présenté. Il s’agit notamment des formations relatives au renforcement de l’administration de l’île d’Anjouan, la planification ainsi que la gestion de la Covid 19.

Le Locataire de Dar-Nadjah qui a été attentif aux différentes interventions a d’abord remercié Allah le Tout- Puissant d’être guéri puis il a renouvelé ses remerciements à l’endroit du Président Azali Assoumani et son gouvernement pour leur mobilisation. Mais il a également saisi cette opportunité pour adresser à nouveau ses vifs remerciements à toutes les Comoriennes et les Comoriens qui ont prié Allah le Tout-Puissant, nuits et jours, pour sa guérison.



Le Gouverneur est ainsi réconforté par les différents programmes mis en place par le secrétariat général du gouvernorat et il a salué son Secrétaire général : Monsieur Abdoulhamid Afraitane d’avoir pu, malgré les moyens, assurer son intérim.

Le Gouverneur conclut sa brève intervention en souhaitant à ses compatriotes un bon Ramadan et bonne fête de l’Aïd el-Fitr.

Et c’est par une prière (chidjabou) implorant Dieu de protéger et guider le Gouverneur Anissi Chamsidine dans l’exercice de ses fonctions que se clôtura la rencontre.

Gouvernorat d’Anjouan