La jambe de Mme Zainaba Mahamoud, 65 ans, Jeviens en vacances, sœur de l’ancien diplomate et homme politique Wadaane.

Tabassée chez elle, par des gendarmes.

Elle ne participait à aucune manifestation.

Des hématomes sur tout le corps.

