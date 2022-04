Rentrée universitaire 2022-2023 : Une caravane de sensibilisation à partir du 9 mai!

La campagne de la prochaine rentrée académique devrait démarrer le lundi 9 mai jusqu’à fin octobre, selon l’arrêté du ministère de l’éducation nationale. Elle cible des élèves des lycées sur l’ensemble des îles, selon l’administrateur de l’Udc. Se félicitant des 20 ans de l’Udc, le conférencier a rappelé la contribution de l’institution avec ses trois types de formations tels que des formations initiales, professionnelles et continues.

L’administrateur l’Université des Comores (Udc), Dr Ibouroi Ali Toibibou, a convié la presse hier, lundi 25 avril, au siège de l’Udc, sis à Mapvinguni, pour présenter le chronogramme de la rentrée académique 2022-2023. Une brève présentation de l’Udc en chiffre a été exposée en présence de plusieurs cadres de l’institution.

Les élèves des lycées

Le conférencier a laissé entendre que la campagne de sensibilisation de la prochaine rentrée universitaire démarrera le lundi 9 mai jusqu’à fin octobre, selon l’arrêté du ministère de l’Education nationale. Pour cette année, une caravane de sensibilisation et d’orientation des élèves des lycées sera organisée sur l’ensemble des îles. Ibouroi Ali Toibibou a cité plusieurs objectifs attendus. “La caravane permettra de rapprocher des concernés, à savoir les lycéens et leurs familles respectives, de l’ensemble des formations dispensées à l’Udc. De mieux orienter les futurs étudiants sur leurs choix de formation en fonction de leurs compétences propres et de leur projet professionnel, par rapport à nos offres de formation”, a-t-il résumé.

L’administrateur de l’Udc a défendu la pertinence et l’importance de cette caravane qui devrait, selon le conférencier, prendre “en compte certains acquis enregistrés ces dernières années et en suivant l’évolution des grandes universités”. La caravane se tiendra du 09 au 28 mai sur l’ensemble des îles et se tiendra dans des centres d’inscriptions pédagogiques régionales (Cipr), certaines mairies et quelques établissements scolaires.

13.281 étudiants

Se félicitant des 20 ans de l’Udc, le conférencier a rappelé la contribution de l’institution avec ses trois types de formations tels que des formations initiales,professionnelles et continues. “L’institution n’admet que trois types de diplômes”, précise-t-il avant de citer 11.393 licences dont 900 professionnelles), 432 en Master et 762 Dut, avec seulement 305 enseignants, pour les promotions précédentes.Durant l’année académique 2021-2022, l’Udc a, d’après Ibouroi Ali Toibibou, enregistré 13.281 étudiants avec 6.931 et 5.200 primo-entrants. Interrogé sur les capacités d’accueil de l’Udc, l’administrateur n’a pas souhaité répondre à ce sujet.

Hamidou Ali

Alwatwan