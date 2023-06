Renforcement du partenariat entre les États-Unis et les Comores : Le président Azali reçoit le sous-secrétaire d’État américain.

Le président de la République des Comores, Azali Assoumani a reçu le sous-secrétaire d’État américain aux Affaires administratives et aux Ressources, lors d’une réunion qui a duré une heure. Le diplomate américain a salué les bonnes relations entre les Comores et les États-Unis et a félicité le président Ghazali pour son élection à la présidence de l’Union africaine. Il a annoncé que les États-Unis investiraient dans plusieurs secteurs aux Comores, ce qui représente une avancée dans les relations bilatérales entre les deux pays.

Il a également souligné que les relations bilatérales ont fait d’énormes progrès au cours des deux dernières années, avec un intérêt particulier pour cinq domaines clés : l’aide au développement, la démocratie et la bonne gouvernance, la coopération en matière de sécurité, les relations économiques et commerciales, et les relations entre les peuples américain et comorien.

Le président Azali a exprimé son souhait de voir une ambassade américaine ouverte à Moroni pour améliorer directement les relations. Il a également évoqué la question de Mayotte occupée et de l’opération Wambushou en cours sur l’île à l’initiative du ministre français de l’Intérieur.

Said Hassan Oumouri