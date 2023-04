Renforcement des liens entre la Russie et les Comores

Ce mardi 4 avril 2023, une visite de travail a été effectuée par l’Ambassadeur de la Fédération de Russie accrédité en Union des Comores, SEM. Andrey Andreev, à Moroni. Cette visite a été marquée par une rencontre entre l’ambassadeur et le Ministre des affaires étrangères de l’Union des Comores, S.E.M. Dhoihir Dhoulkamal.

Les discussions ont porté sur des sujets tels que la coopération bilatérale et les grandes problématiques internationales. Les deux personnalités ont échangé de manière constructive sur la situation en Ukraine et les perspectives du développement de relations russo-comoriennes. Cette visite témoigne de la volonté de renforcer les relations entre les deux pays dans les domaines économique, diplomatique et culturel.

L’Union des Comores et la Fédération de Russie ont des intérêts communs qui pourraient être exploités pour une coopération mutuellement bénéfique. Les deux parties ont exprimé leur désir de travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs communs.

La visite de l’Ambassadeur Andrey Andreev à Moroni est une occasion pour les Comores de renforcer leur coopération avec la Russie et de développer de nouvelles perspectives de partenariat. Cette visite marque également une étape importante dans le renforcement des liens entre les deux pays, en témoignant de l’importance accordée par la Russie à la coopération avec les Comores.

La visite de l’Ambassadeur de la Russie aux Comores est une preuve de la volonté de coopération entre les deux pays, qui sont déterminés à travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs. Cette visite offre des perspectives prometteuses pour l’avenir des relations russo-comoriennes et ouvre de nouvelles portes pour une coopération mutuellement bénéfique.

