Renforcement des liens entre la Gendarmerie nationale et ses homologues : la visite du Général de corps d’armée André Petillot

La Gendarmerie nationale a eu l’honneur de recevoir le Général de corps d’armée André Petillot, Major Général de la Gendarmerie Nationale Française, au sein de son quartier général. Cette visite, empreinte de fraternité et d’un engagement commun, marque une étape importante dans le renforcement des relations entre les deux institutions.

Au-delà des simples échanges protocolaires, cette rencontre a permis d’approfondir les relations stratégiques entre les deux gendarmeries, jetant ainsi les bases d’une coopération renforcée dans plusieurs domaines clés, notamment la sécurité et le maintien de l’ordre public. Ensemble, elles visent à améliorer la coordination de leurs actions, à intensifier le partage d’expertise et à relever les défis modernes de sécurité.

La Gendarmerie a exprimé sa profonde gratitude au Général Petillot ainsi qu’à l’équipe de l’Ambassade de France pour cette visite historique, qui ouvre de nouvelles perspectives de collaboration, plus solide et plus solidaire que jamais.



