Renforcement de la coopération entre les Comores et Madagascar

Antananarivo – Lors de la deuxième réunion de la commission mixte Comores-Madagascar, qui s’est tenue à Antananarivo samedi dernier, le ministre des Affaires étrangères des Comores, Dhoihir Dhoulkamal, a souligné l’importance des liens naturels et historiques qui unissent les deux pays, malgré leur éloignement géographique. Selon lui, cette dynamique renforce la volonté affirmée au plus haut niveau de développer la coopération dans des domaines d’intérêts communs tels que la sécurité, l’entraide judiciaire, la mobilité étudiante et professionnelle, ainsi que les échanges économiques.

Le ministre Dhoulkamal a insisté sur la nécessité de préserver ce lien étroit et cette connectivité qui ont rapproché les deux îles et leurs peuples. Il a rappelé que lors de la première commission mixte en 2019 à Moroni, un nouvel élan avait été donné à la coopération grâce à la signature d’un cadre de coopération révisé et d’un accord établissant la Commission mixte.

De son côté, la ministre des Affaires étrangères malgache a rappelé que la première session de la Commission Mixte de Coopération entre les deux pays s’était tenue à Moroni en octobre 2019. Elle a souligné que cette rencontre avait permis des discussions franches sur des questions d’intérêts communs telles que la sécurité maritime, la connectivité aérienne, la lutte contre les trafics transnationaux, le terrorisme, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et la migration.

Selon la diplomate malgache, cet événement témoigne de la volonté politique ferme des deux gouvernements de renforcer leurs relations amicales et pragmatiques dans l’intérêt mutuel de leurs peuples. Cette initiative leur permet d’échanger sur des sujets d’intérêt commun afin d’optimiser la coopération bilatérale.

La ministre malgache a conclu en soulignant la volonté des deux parties de poursuivre leurs efforts et de garantir la mise en œuvre effective des engagements pris. C’est dans cet esprit de continuité que la deuxième session de la Commission Mixte a été organisée.

Cette réunion marque une étape importante dans le renforcement des liens entre les Comores et Madagascar. Les deux pays sont déterminés à exploiter pleinement leur potentiel de coopération pour le bénéfice mutuel de leurs peuples.

Misbah Said