Rencontre historique entre la FIFA et l’Union des Comores pour le football

Le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani a eu l’honneur de recevoir ce mercredi 13 avril 2023 la délégation de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) conduite par son Président, Gianni Infantino, au Palais Beit Salam.

La rencontre avait pour principal objectif de discuter des voies et moyens à adopter pour améliorer le football Comorien. Lors de cette entrevue, les deux parties ont abordé plusieurs sujets liés au football. Les discussions ont notamment porté sur la nécessité de disposer d’infrastructures sportives adéquates dans les trois îles pour permettre aux joueurs de s’entraîner dans des conditions optimales.

Le Président de la FIFA a également souligné l’importance de développer le football féminin aux Comores et de permettre aux femmes de jouer de manière plus régulière. « On a parlé de football, on a parlé de comment faire grandir le football dans ce pays. Il faut qu’il y ait des infrastructures sportifs, des terrains dans les trois îles, Il faut qu’on puisse jouer de façon plus régulière au niveau du football masculin et feminin … » a déclaré Gianni Infantino aux médias à sa sortie.

Le Président de l’Union des Comores s’est montré très heureux de cette visite de la FIFA et a promis de travailler activement avec la fédération pour faire avancer le football aux Comores. Il a notamment déclaré que l’Union des Comores est prête à collaborer avec la FIFA pour bénéficier de son expérience et de son expertise dans le domaine du football.

Cette visite de la FIFA est une opportunité pour les Comores de bénéficier de l’appui et des conseils de l’instance dirigeante du football mondial pour améliorer leur football et le faire grandir. Le développement du football aux Comores ne peut se faire sans l’implication de tous les acteurs concernés, et notamment de la FIFA, qui est aujourd’hui l’une des plus grandes organisations sportives au monde.

Misbah Said