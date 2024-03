Rencontre historique à Moroni : Les Comores au cœur des négociations pour un partenariat économique durable avec l’UE

L’Union des Comores s’apprête à être le théâtre d’une rencontre d’une importance capitale pour l’avenir économique de la région. Du 18 au 22 mars, la 13e cycle des négociations pour l’approfondissement de l’accord de partenariat économique entre les pays de l’Afrique orientale et australe (AfOA) et l’Union européenne (UE) se tiendra dans la capitale comorienne.

Plus de soixante-dix participants représentant les cinq pays de l’AfOA – Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles et Zimbabwe – ainsi que des délégués de la Commission européenne sont attendus pour cette rencontre. L’objectif est de franchir une étape cruciale dans les négociations visant à établir le premier accord de libre-échange moderne et complet entre l’UE et des pays d’Afrique subsaharienne, soutenu par une coopération renforcée en matière de développement économique.

Cet accord revêt une importance stratégique, contribuant à la réalisation des objectifs ambitieux de la nouvelle Alliance Afrique-Europe pour des investissements et des emplois durables.

Les Comores, en particulier, ont enregistré en 2022 leur meilleure performance au niveau des échanges commerciaux avec l’Union Européenne. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les échanges commerciaux entre les Comores et l’UE ont atteint 81 millions d’euros en 2022, enregistrant une hausse significative de +7,2 % par rapport à l’année précédente. Hors produits pétroliers, l’UE représente le principal partenaire économique du pays avec 18,7 % des échanges, bien que le déficit commercial s’élève à 61 millions d’euros.

Les échanges entre l’UE et les Comores ont connu une croissance remarquable de +38,4 % depuis 2018, témoignant d’un dynamisme accru dans les relations commerciales.

Les principaux biens échangés entre les Comores et l’UE comprennent les denrées alimentaires, les machines et le matériel de transport, ainsi que les produits chimiques, reflétant la diversification des échanges commerciaux entre les deux parties.

Concernant les exportations comoriennes, le clou de girofle domine le marché avec une part de 66,9 %, suivi de la vanille (7,9 %) et de l’ylang-ylang (4,5 %). L’augmentation des exportations en 2022 est principalement attribuée aux clous de girofle, avec un volume en forte hausse et des prix en augmentation.

Toutefois, des défis persistent, notamment la baisse des exportations de vanille et d’ylang-ylang, confrontées à des prix fluctuants sur les marchés internationaux.

Dans le contexte des importations, les Comores ont enregistré une hausse de +5,7 % en 2022, avec les Émirats arabes unis comme principal fournisseur. L’UE, hors produits pétroliers, occupe une part significative du marché des importations comoriennes, fournissant une diversité de produits alimentaires, de machines et d’équipements de transport.



