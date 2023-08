Rencontre fructueuse entre les Présidents Comorien et Cubain

Lors du Sommet des BRICS qui s’est tenu à Johannesburg, une rencontre significative s’est déroulée entre le Président Azali Assoumani, et le Président de la République de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Cette rencontre a été l’occasion pour les deux dirigeants de discuter des relations entre leurs pays ainsi que de renforcer les liens qui les unissent à l’Afrique.

Lors de leur entretien, les deux présidents ont exprimé leur satisfaction quant à l’état actuel des relations bilatérales entre les Comores et Cuba. Ils ont souligné l’importance de ces liens historiques et ont réaffirmé leur engagement à les consolider davantage. Les discussions ont porté sur différents domaines de coopération, tels que la santé, l’éducation et le développement économique.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez a chaleureusement invité son homologue comorien à participer au sommet du Groupe des 77 (G77) qui se tiendra à La Havane en septembre prochain. Le G77, une coalition de pays en développement des Nations Unies, est une plateforme importante pour les discussions sur les enjeux mondiaux et le développement durable. La participation du Président Azali Assoumani à cet événement offrira une opportunité précieuse de renforcer les relations avec d’autres nations et de partager les expériences et les perspectives des Comores.

Misbah Said