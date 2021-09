Rencontre bilatérale entre les Comores et le Koweït en marge de l’Assemblée Générale de l’ONU

Le Président de la République et le Premier Ministre koweïtien se sont rencontrés à New-York en marge des travaux de l’Assemblée Générale de l’ONU, en présence des Ministres des Affaires étrangères de leurs deux pays.

Au menu des discussions : le renforcement des relations bilatérales entre les Comores et le Koweït par la diversification de la coopération et la redynamisation des échanges dans les secteurs économiques, sociaux et sécuritaires.

La mise en œuvre des conventions signées entre les deux pays ces dernières années se concrétiseront dans les semaines et mois à venir par la mise en place d’une Commission Mixte Comores/Koweït.

Les Président de la République et le Premier ministre Koweïtien se sont convenues de programmer des visites des Ministres des Affaires étrangères dans les deux pays respectifs pour traiter les dossiers techniques nécessaires à cette nouvelle approche.

Beit-salam