Région de Washili: La diaspora de Washili en France à la rescousse de la préfecture

L’ancien secrétaire général au commissariat de la santé à Ngazidja et ancien secrétaire général du comité de crédit de l’union des Meck et actuel préfet de la région de Washili, Issimael Madi Bacar, a lancé les travaux de réhabilitation de la préfecture avec l’aide financière des enfants de la région habitant en France. Les travaux entrepris depuis mars dernier vont bon train.

La préfecture de la région de Washili à l’Est de Ngazidja commence d’ores et déjà à faire peau neuve après les travaux de réhabilitation entamés depuis quelques mois. Suite à un voyage effectué en octobre 2021 à la rencontre de la diaspora de Washili en France, le préfet de la région, Issimael Madi Bacar a non seulement rencontré les habitants de Lyon ainsi que ceux de Paris où plusieurs projets pour le développement de la région avaient été longuement discutés. «C’était un court séjour de cinq jours seulement et je me réjouis des échanges avec les habitants de ces deux villes. Malheureusement, je n’ai pas eu le temps de rencontrer ceux de Marseille. Je dois rappeler que le projet de réhabilitation de notre préfecture avait bénéficié d’un fonds de la part du ministère de l’Intérieur mais très limité. Il fallait un coup de pouce; raison pour laquelle j’ai tendu la main à notre diaspora qui a tout de suite adhéré à mes idées», a fait savoir Issimael Madi Bacar. «D’autres projets vont suivre»

Cet ancien secrétaire général au commissariat de la santé de Ngazidja s’est dit satisfait de la contribution des enfants de la région et reste confiant pour l’avenir, compte tenu des autres projets à venir. «Après la réhabilitation de notre préfecture, d’autres projets concernant la santé, l’environnement, l’éducation vont suivre», a-t-il annoncé. «J’ai hérité d’un bâtiment inhabitable et datant de l’époque coloniale. Je me devais de suivre la lignée du plan Comores émergent prôné par le chef de l’Etat et donc d’offrir aux administrés un édifice digne de la région et du pays pour le bon fonctionnement des services et le confort du personnel. Je remercie les différentes commissions de ces villes en particulier celle de Paris dirigée à l’époque par Said Mlamali qui s’est mobilisée pour la collecte de fonds», a fait savoir le préfet de Washili.Sans pour autant préciser le montant de la contribution, Issimael Madi Bacar a confirmé la remise d’une enveloppe d’une somme colossale qui servira à rénover entièrement les locaux de la préfecture.

Al watwan