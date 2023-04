Refus d’accueillir les expulsés : les Comores ne sont pas prêt à en subir toutes les répercussions.

Lors d’une conférence sur le conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement comorien a abordé divers sujets, dont la situation à Mayotte. Il a annoncé que l’Arabie saoudite a accepté d’aider les Comores à évacuer leurs ressortissants présents au Soudan.

Quant à l’opération Wuambushu, le gouvernement comorien se montre réticent, craignant des conséquences sur les trois îles. Cependant, il reste ouvert au dialogue. Le porte-parole a souligné la nécessité pour la France de respecter les lois et les droits de l’homme en relogeant les personnes délogées. Il a également rappelé que des citoyens et élus français partagent la position du gouvernement comorien concernant cette opération et s’opposent à la manière dont elle est menée.

En ce qui concerne les relations internationales, le porte-parole a évoqué les liens plus poussés avec la France, notamment en raison de la diaspora, tout en précisant que la Russie est un partenaire comme les autres.

Interrogé sur l’absence de solution dans les discussions avec l’État français, le porte-parole a réaffirmé que le dialogue reste primordial pour trouver une issue. Il a rappelé que les Comores ne sont pas les seules à critiquer cette opération et ses conséquences, et que le pays n’est pas prêt à en subir toutes les répercussions.

Antuf chaharane