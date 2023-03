Réaction du parti Orange suite à la lettre du Front Commun Elargi adressé au président de l’Union des Comores et président en exercice de l’Union Africaine. C’est à l’occasion du mois sacré du ramadan, le président du parti Orange présente ses vœux les plus chaleureux et souhaite un ramadan béni et heureux aux comoriens de l’intérieur du pays et à la diaspora ainsi qu’aux millions de musulmanes et de musulmans dans le monde qui entament le mois sacré du ramadan. Un moment pour réfléchir et pour apprendre . Un moment de recueillement pour rassembler, dans un esprit d’entente et de compassion. Œuvrer au dialogue, à l’unité du pays et à la paix.