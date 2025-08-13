Rayad, jeune prodige franco-comorien, en concert au Cabaret Sauvage avec en guest Kery James.

Le mercredi 29 octobre 2025, la scène mythique du Cabaret Sauvage à Paris vibrera au rythme du rap avec un concert exceptionnel de Rayad, jeune prodige de seulement 13 ans, accompagné d’invités de marque, dont le légendaire Kery James.
Un jeune talent aux racines comoriennes
Rayad n’est pas un artiste comme les autres. À seulement 13 ans, il a déjà conquis un large public grâce à ses textes percutants et sa maturité artistique impressionnante. Ce jeune rappeur franco-comorien est également le fils du rappeur comorien RDJB, figure bien connue de la scène hip-hop comorienne. Un héritage musical qu’il porte fièrement et qu’il partage avec la nouvelle génération.
Un concert événement avec Kery James
Pour ce rendez-vous parisien, Rayad sera rejoint sur scène par Kery James, monument du rap français engagé, ainsi que par d’autres invités surprises. Un plateau qui promet des moments uniques, entre performances énergiques et messages forts.
Détails pratiques
Le Cabaret Sauvage, situé au 59 boulevard Macdonald, Paris 19e, ouvrira ses portes à 17h30. Le concert débutera à 18h00 (certaines plateformes annoncent 19h00).
Les places sont disponibles à 29,90 € pour le tarif normal et 49,90 € pour l’option VIP offrant des avantages exclusifs. Les billets peuvent être réservés sur les plateformes habituelles (Fnac Spectacles, Ticketmaster, Weezevent) ainsi que sur le site officiel du Cabaret Sauvage.
Un moment fort pour la diaspora comorienne
Ce concert est plus qu’un simple rendez-vous musical : c’est une fierté pour la diaspora comorienne de voir un si jeune talent porter haut les couleurs des Comores sur une scène parisienne de renom, aux côtés de figures emblématiques du rap français.
ANTUF Chaharane
