Rassemblement de l’opposition à Mkazi: Des cadres pro-Azali fustigent Youssouf Mmadi Boina

Quatre jours après le rassemblement de l’opposition à Mkazi Bambao le 26 mai dernier, des jeunes cadres de cette localité qui soutiennent le pouvoir n’ont pas tardé à réagir. Selon eux, Youssouf Madi Boina a voulu apporter le malheur dans sa ville natale.

C’était à Mkazi Bambao que les opposants au régime d’Azali ont choisi de se réunir le 26 mai dernier, sous la conduite de Youssouf Mmadi Boina, pour réclamer le tour d’Anjouan. Ce rassemblement a laissé croire que Mkazi figure parmi les localités hostiles à la politique du président Azali. C’est pour cette raison que Adamou Moeva a répondu que l’opposition œuvre pour des intérêts particuliers car le 26 mai dernier c’était le jour où l’île d’Anjouan devait se révolter contre Azali et d’accuser Youssouf Mmadi Boina d’avoir voulu apporter le malheur à Mkazi. « Le fait que les jeunes qui soutiennent le pouvoir n’ont pas riposté au rassemblement du 26 mai, laisserai croire que le président Azali n’a pas des sympathisants dans cette localité. Alors que nous n’avons pas riposté pour éviter une altercation directe entre nous-mêmes », explique Adamou Moeva, avant de poursuivre que « les forces de l’ordre pouvaient intervenir mais ne l’ont pas fait pour éviter d’envenimer la situation ».

Le conférencier a regretté le fait que l’opposant Youssouf Mmadi n’ait pas compris pourquoi les autres opposants tels que Hassan Ahmed El Barwane, Maitre Mahamoud et Mouigni Baraka n’ont pas souhaité faire le rassemblement dans leurs propres villes. « Ce ne sont pas les jeunes de Mkazi qui ont participé à cette rencontre mais des jeunes venant de Chomoni et d’autres villages », précise-t-il. Entouré par des jeunes cadres qui disent être derrière la politique du président Azali, Adamou Moeva a rejeté avec amertume l’ambition de vouloir mettre les siens en danger pour des fins politiques et personnelles. « Il s’agit de la politique, et lorsqu’on a l’intention de gouverner ce pays un jour, il faut accomplir des bonnes actions », martèle Adamou Moeva.

Devant les médias, les conférenciers ont dit applaudir la preuve de maturité dont ont fait preuve les jeunes de Mkazi et la sagesse du président de ne pas ordonner une intervention militaire à Mkazi. « Ce qui s’est passé le 26 mai dernier, a justifié que la paix et la stabilité que réitère le président dans ses discours ne sont pas que des simples mots ».

Kamal Gamal / LGDC