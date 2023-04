Rapprochement stratégique entre la Russie et les Comores sur fond de tensions franco-comoriennes

La Russie renforce ses liens avec Moroni, capitale des Comores, profitant des tensions entre la France et le gouvernement comorien à cause des problèmes de Mayotte. La présidence de l’Union africaine par les Comores offre à la Russie une opportunité stratégique en Afrique et permet à Azali Assoumani de contrebalancer l’influence française.

Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant et chef du secrétariat du forum de partenariat Russie-Afrique, a récemment visité Moroni pour discuter des enjeux, perspectives et attentes du prochain sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg du 26 au 29 juillet. Accompagné d’Alexeï Buriak, chef de mission adjoint à l’ambassade de Russie aux Comores, Ozerov a rencontré Dhoihir Dhoulkamal, ministre des Affaires étrangères et président du Conseil exécutif de l’Union africaine.

Le diplomate russe a dévoilé les points forts du sommet, axés sur la coopération stratégique entre la Russie et le continent africain. La rencontre a également abordé la coopération bilatérale entre la Russie et les Comores, notamment la mise en œuvre des accords de renforcement de la coopération établis lors de la dernière visite de l’ambassadeur russe à Moroni en avril.

Le président de la Cellule nationale de coordination et d’accompagnement de la présidence comorienne de l’Union africaine, Mohamed Issimaila, a salué l’engagement de la Russie à soutenir le développement de l’Afrique à travers ce sommet.

