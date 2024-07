Rapport du FMI : Une nette progression économique pour les Comores en 2023

Le Fonds Monétaire International (FMI) a récemment publié son rapport annuel sur la situation économique des Comores pour l’année 2023. Les résultats sont encourageants : les recettes fiscales ont augmenté de manière significative de 11,9%, attribuable en grande partie à une hausse des taxes sur les biens et services.

Selon le rapport du FMI, cette progression des recettes fiscales est le résultat d’efforts accrus en matière d’administration des recettes et de la suppression des exonérations de taxes à la consommation sur divers biens essentiels. Les produits concernés incluent le ciment, le fer, le contreplaqué, les planches, les conserves, l’huile de cuisson, les jus de fruits, le lait, les préparations alimentaires pour enfants, le gaz propane et le pétrole lampant. Cette suppression a permis d’élargir l’assiette fiscale et de renforcer les finances publiques.

Parallèlement à cette augmentation des recettes fiscales, les dépenses primaires courantes ont également augmenté de 9,8%. Cette hausse est en grande partie due aux préparatifs des élections présidentielles et des gouverneurs des îles, ainsi qu’aux dépenses liées à la présidence des Comores de l’Union africaine, qui a pris fin en février 2024.

Un autre point notable du rapport est l’augmentation significative des dépenses d’investissement intérieur, qui ont bondi de 87,7%. Ces investissements ont principalement été orientés vers l’achèvement de l’hôpital El Maarouf, un projet majeur pour le pays.

Malgré l’augmentation des dépenses, le déficit intérieur primaire a été maintenu relativement stable, s’établissant à 12 332,4 millions de KMF en 2023. En pourcentage du PIB, ce déficit est resté similaire à celui de l’année précédente.

Le FMI souligne également une amélioration significative du déficit budgétaire global sur la base des engagements, qui est passé de 4% du PIB en 2022 à 1,8% en 2023. Cette amélioration a été soutenue par les décaissements de l’aide budgétaire.

Ce rapport du FMI, publié dans le cadre de la deuxième revue de la Facilité Élargie de Crédit (FEC) conclue avec succès par les Comores, montre que les efforts de réforme économique commencent à porter leurs fruits. La progression des recettes fiscales et la stabilisation du déficit intérieur sont des indicateurs positifs pour l’avenir économique des Comores.

Cependant, le FMI souligne l’importance de continuer à améliorer l’administration des recettes et de maintenir la discipline budgétaire pour soutenir cette dynamique positive. Les investissements dans les infrastructures et les préparatifs pour les élections sont des dépenses nécessaires, mais une gestion rigoureuse est essentielle pour assurer une croissance durable.

IBM