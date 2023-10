RAHIM ELHAD, alias Le Parolier du Karthala apporte le slam comorien devant la scène internationale

Ce jeune talentueux va représenter les Comores au festival international de slam/poesie qui se tient du 1er au 15 Octobre 2023 en Acadie, Moncton au Canada.

Il s’agit en effet, de la septième édition du Festival international de slam/poésie (FISPA), réunissant des poètes et slameurs reconnus et issus de toute la francophonie en Amérique, Afrique ou Europe. Au cours des précédentes éditions, le festival a rassemblé des slameurs et slameuses de plus d’une vingtaine de pays du monde entier.

Le parolier est choisi pour l’originalité de ses textes mettant en exergue ses origines, ses performances comme slameur et qui ont permis aux organisateurs du festival ‘’d’apprécier sa pertinence envers des publics variés’’

Avec déjà plusieurs spectacles de slam à son actif, dont le plus populaire de son répertoire » Bangwe Slam ». Ce dernier met en valeur le pays notamment la vie quotidienne des comoriens à travers ses valeurs, ses traditions. Il explique aussi l’importance qu’ occupe les places publiques traditionnelles.

Depuis 10 ans que le parolier du Karthala a débuté le slam, il a toujours représenté les Comores dans plusieurs festivals internationaux un peu partout dans le monde à l’instar du Sénégal, du Mali, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, et maintenant le Canada.

Étant président de Kam’Art Culture, Rahim profite de cette occasion pour signer des partenariats avec des structures culturels canadiens afin de renforcer le pont Culturel entre les deux pays.

Sefrick Abdou