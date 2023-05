Rachel Kylian : L’actrice d’origine comorienne qui illumine Hollywood et Cannes

Rachel Kylian, l’actrice française d’origine comorienne, est sous le feu des projecteurs. Comoresinfos souhaite féliciter chaleureusement ses parents, Bourhane Philipe et Zaina Abdou Charif de Mutsamudu à Anjouan, pour l’honneur que leur fille a apporté à toute l’Afrique. En effet, Rachel Kylian est la première actrice africaine jouant à la fois aux États-Unis et en Angleterre à être représentée au Festival de Cannes, grâce à ses performances dans divers films.

C’est une fierté pour Rachel Kylian de mettre en valeur les Comores à chaque occasion. Son talent et son dévouement l’ont amenée à participer à des séries renommées telles que Grey’s Anatomy et HUNG. Cette actrice française originaire des îles Comores a su se faire une place à Hollywood.

Les débuts de Rachel Kylian remontent à sa tendre enfance. Passionnée par l’art, elle s’est essayée à diverses formes d’expression artistique, notamment la danse, le théâtre et la peinture. À l’âge de 16 ans, elle découvre Hollywood et réalise que sa vocation est de se produire sur scène. C’est dans le monde de la mode qu’elle se fait connaître du grand public. Adolescente, elle défile à Paris et remporte des concours de beauté prestigieux. Entre-temps, elle parcourt le monde, maîtrisant brillamment quatre langues : le français, l’allemand, l’anglais et le swahili. Ses voyages l’ont conduite en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Égypte et en Nouvelle-Calédonie.

Rachel Kylian incarne parfaitement la détermination et la persévérance. Elle déclare : « Quand je veux quelque chose, je fais tout pour l’obtenir ». Sa carrière de mannequin lui a ouvert des portes, mais c’est grâce à ses dons artistiques naturels qu’elle a réussi à se lancer dans une carrière d’actrice. Son talent, associé à son héritage comorien, est une source d’inspiration pour de nombreux jeunes artistes.

Comoresinfos adresse ses plus sincères félicitations à Rachel Kylian et encourage cette actrice prometteuse à continuer de briller sur les écrans internationaux. Elle est un exemple de réussite pour la diaspora comorienne et pour toute l’Afrique.

Yousra Mmadi