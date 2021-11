Rachadi ABOUBAKAR MZE, l’innovation au service du Mobile Money de TELMA COMORES.

Né à Mbeni en 1993, Rachadi a fait toute sa scolarité à Moroni. En 2012, il a obtenu son Baccalauréat scientifique à l’école privée Avenir. Compte tenu de son objectif et sa vision de voir les choses plus grand , il est parti à Madagascar pour ses études supérieures.

Doublement diplômé de l’école de commerce la plus réputée de la Grande île à savoir l’Institut Supérieur de Commerce, des Affaires et du Management (ISCAM) avec un titre de Major de classe en poche et de l’Université Internationale de Madagascar où il obtient un Master 2 en comptabilité et Finance et aussi un Master 2 en Marketing / Transit-douane. Recruté par Telma Madagascar de Hassanein HIRIDJEE, Rachadi ABOUBAKAR MZE commence sa carrière en 2016 dans cette société de Télécommunication.

En Juin 2018, il est transféré à Telma Comores par sa société mère. Ce jeune de 28 ans a eu l’honneur d’être promu Responsable de Développement de MVola. Une nomination méritée selon un collègue qui a jugé gardé son anonymat. “C’est un grand bosseur, il travaille énormément. Je ne suis pas surpris de cette promotion.Ponctuel et assidu, il est le premier qui arrive et le dernier qui sort dans la boîte. Il est efficace à l’œuvre. Là où on est arrivé maintenant avec Mvola, c’est en grande partie grâce à Rachadi”.

En deux ans et demi, ce jeune dynamique a fait de Mvola, un service de transfert d’argent incontournable pour les comoriens. Ce service permet à partir du téléphone portable de déposer, retirer de l’argent et effectuer des transferts d’argent. Le Samedi 30 Octobre à Marseille, il est allé en compagnie du secteur privé à la rencontre de la diaspora comorienne en France. Le but était de promouvoir leur nouveau service de transfert d’argent à partir d’une carte visa ou MasterCard vers un client disposant d’un compte MVola aux Comores.

Rappelons que Mvola est lancé en Union de Comores en Avril 2019. Neuf ans après son lancement à Madagascar, Telma Comores est historiquement le premier operateur à offrir ce service de Mobile Money aux Comores.