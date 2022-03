R Komor annule tous les vols prévus ce jeudi pour éviter des accidents

“COMMUNIQUÉ”:

Chers clients de la compagnie R KOMOR,

Demain jeudi 03 mars 2022, on nous signale l’arrivée d’une grosse dépression accompagnée de fortes pluies orageuses et de vents parfois violents (voir la séquence vidéo émanant du briefing de ce midi) entre 09h00 du matin et 15h00 de l’après-midi. Vues ces conditions météorologiques pour le moins dangereuses pour le confort de nos passagers ainsi que pour la bonne marche de nos opérations, nous sommes dans l’obligation d’annuler tous les vols prévus demain et de les reporter au vendredi 04 mars 2022.

Une équipe de notre service téléphonique va entrer en contact avec tous pour vous annoncer vos heures respectives de départs.

Vous remerciant de votre compréhension.

La DIRECTION.