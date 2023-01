Quel accueil doit-on attendre aux agents de l’aéroport cet après-midi au président Azali ?

Le président de l’Union des Comores est attendu cet après-midi à Hahaya après plusieurs jours de tourisme passés à Paris et à Dakar.

En effet, son arrivée a l’aéroport pourrait ne pas être comme à son habitude aux yeux du personnel si on en croit les informations. Selon, des sources internes de l’aéroport, les délégués du personnel ne seraient pas du tout content de la lettre envoyée aux délégués du personnel pour le licenciement de plus de 300 agents. Ils se posent des questions vraiment sur la politique du président azali depuis 2016 car il ne fait que licencié les jeunes.

