Quand son bébé bougeait elle avait refusé la césarienne. Quand il est décédé elle a accepté la césarienne.

Une dame enceinte, à terme, arrive à l’hôpital pour des douleurs pelviennes. Après examen et échographie, on constate que le bébé est mal positionné et risque de faire une souffrance fœtale. Le gynécologue préconise alors la césarienne. Mais la dame refuse. Et c’est un refus qui n’est pas d’ordre financier. On l’explique la nécessité de la césarienne et les risques encourus pour le bébé si on ne réalise pas la césarienne. Mais elle refuse toujours. Son mari et sa famille refusent aussi malgré les explications nécessaire pour les convaincre. Selon eux, ils prétendent aller demander un second avis et réaliser des manoeuvres pour bien positionner le bébé. Ils sont enfin rentrés contre l’avis médical.

Le lendemain matin, la dame ne ressentait pas le bébé bouger et décide donc de retourner à l’hôpital. Malheureusement, l’examen et l’échographie ont montré que le bébé est décédé dans son ventre. L’indication de césarienne est toujours préconisée. Cette fois-ci la dame et sa famille acceptent, tardivement et malheureusement.

Mesdames, la césarienne c’est aussi une voie d’accouchement. N’ayez pas honte de ça. Une femme césarisée n’est pas du tout une femme faible. Non et non.

Docteur Ben DJABIR Mbaé Hamidou